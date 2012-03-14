2 модуля для Wordpress

Здравствуйте. Требуется доработать сайт на вордпресс. Работа очень легкая, для новичка, на пару часов. Соответственно и плата символическая + положительный отзыв. http://scouser.ts6.ru/ 1) Выводить в сайдбар топ авторов по голосованию за добавленные посты. 2) Возможность любому посетителю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна разработка под WP следующих модулей (плагинов).
1. Добавление картинок для каждого поста и их отображение в виде слайдера (пример http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-53135/ - основная картинка + слева превьюшки)
Добавление картинок должно происходить со страницы добавления записи. Картинки привязываются к записи (а не вставляются в тело записи) через отдельное меню. При добавлении картинки, редактор обязан указать подпись к картинке (она же title) и ALT
2. Привязка видео к постам.
У каждой записи (материала) имеется два вида контента - текст, который добавляется через визуальный редактор + видео с ютуба или любого другого онлайн-сервиса. Для встраивания видео, нужно указать прямую ссылку на него на сервисе + указать подпись к видео (обязательное условие для редактора). Вид плеера видео (размеры и т.п.) стандартный и может регулироваться через админку (как пример - плагин WP-Youtube)
Переключение между двумя видами контента происходит с помощью табов в верху блока с контентом (примерная структура приложена в виде картинки)
По коду видео должно располагаться под основным текстом статьи
Нужно, чтобы данные модули можно было использовать на любом сайте под WP и в любой теме оформления и чтобы они не слетали при обновлениях движка.
В комментах обязательно указывайте, за какую сумму готовы выполнить работу + сроки
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