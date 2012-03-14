Добрый день! Требуется разработка сайта на Друпале (+ верстка страниц). За подробностями просьба в личку. + также просьба присылать ссылки на Ваши работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Требуется доработать сайт на вордпресс. Работа очень легкая, для новичка, на пару часов. Соответственно и плата символическая + положительный отзыв. http://scouser.ts6.ru/
1) Выводить в сайдбар топ авторов по голосованию за добавленные посты.
2) Возможность любому посетителю добавить новость
3) Карта сайта, робот тхт и т.д.
P.S. Писать в аську так как тут редко бываю 292469540.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
на сайте есть 2 раздела песни - http://bit.ly/yV1pw2 группы - http://bit.ly/AyNe7m Контент везде один и тот же. В разделе песни есть алфавитный рубрикатор который фильтрует по названию песни. Хотелось бы такой же алфавитный рубрикатор в раздел группы но с ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
1. нужен плагин типа TDO mini forms для публикации записей в общем надо получить плагин для публикации записи на сайт как с регистрацией, так и без нее. при этом пользователь должен иметь возможность редактировать свои публикации, ...Закрыт12 лет назад
На сайте имеется флеш-меню со сладйером http://valeka.tf9.ru/assets/flash/index0.html# Необходимо: 1. сделать что бы адрес картинок и хмл передавать через параметры при запуске объекта (вернее часть адреса) или вшить туда нужную адресацию; 2.разобрать и сделать редактируемой. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Спасибо за предложения, обстоятельства изменились, делаем своими силамиВеб-программирование16 заявокЗакрыт12 лет назад
Для интернет магазина нужен человек со знанием ruby on rails, postgresql. Приветствуется знание движка http://spreecommerce.com/ Нужна доработка интернет магазина.Закрыт12 лет назад
- $50
Есть PHP скрипт, называется "Google+, Tweet, Like - Content/URL Locker". Стоил 10 долларов. Суть скрипта следующая: Скрывается определенная часть страницы, на ней выводятся социальные кнопки. И пока не лайкнешь кнопку, не увидешь контент за ним. Как только ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Сайт для заведения, т.е. без особых трудностей. Есть PSD и подробное ТЗ. Подробности по скайпу: belousdmvВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть web-сайт на базе World press .Работает сайт во всех браузерах нормально кроме Опера. 1.Требуестя немного настроить под Оперу чтоб также отображалось как в остальных браузерах. при откы 2.А также сколько будет стоить ...Закрыт12 лет назад
Требования: Сделать приложение под ключ для социальных сетей интернет магазина www.cosmeticgid.ru ТЗ НЕТ. 1. Стоимость работ USD за приложение 2. Проживание город, страна 3. Работаете 3.1. без предоплаты 3.2. по факту выполнения работ ...Закрыт12 лет назад