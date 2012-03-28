Создание сайта на Друпал

Веб-программированиеЗавершен4 заявки176 просмотров
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Добрый день!

Требуется разработка сайта на Друпале (+ верстка страниц).

За подробностями просьба в личку.

+ также просьба присылать ссылки на Ваши работы.

12 лет назад
capable
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
krecu
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$680
12 дней
Работа на 5+. Редко встретишь человека, который так относится к работе. Вкратце: 1. Ответственный подход к выполнению задачи; 2. Внимание к деталям; 3. Оперативное реагирование на всевозможные просьбы; 4. Всё строго по ТЗ + согласованные отступления в лучшую сторону:) В итоге получилась отличная работа в четко оговоренные сроки. Что может быть лучше? P.S. Надеюсь, на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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