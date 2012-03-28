Создание сайта на Друпал

Работа на 5+. Редко встретишь человека, который так относится к работе. Вкратце: 1. Ответственный подход к выполнению задачи; 2. Внимание к деталям; 3. Оперативное реагирование на всевозможные просьбы; 4. Всё строго по ТЗ + согласованные отступления в лучшую сторону:) В итоге получилась отличная работа в четко оговоренные сроки. Что может быть лучше? P.S. Надеюсь, на дальнейшее плодотворное сотрудничество.