Поправить Flash-ролик

В ролике, представляющем собой карту Австралии, при клике на регион выводится список пригородов, в которых есть недвижимость. При выборе пункта из списка и нажатии кнопки Search название пригорода копируется в форму поиска в HTML.

Нужно изменить ролик таким образом, чтобы название пригорода копировалось сразу же при его выборе в списке, а кнопку Search удалить, расширив окно на освободившуюся область.

Необходимо также учесть, что в списке может быть выбрано несколько пригородов одновременно.

Существующий ролик находится в левой части шапки на странице http://www.letyourself.com.au/

Исходники вышлю выбранному исполнителю.