Поправить Flash-ролик

Веб-программированиеЗавершен1 заявка129 просмотров
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В ролике, представляющем собой карту Австралии, при клике на регион выводится список пригородов, в которых есть недвижимость. При выборе пункта из списка и нажатии кнопки Search название пригорода копируется в форму поиска в HTML.

Нужно изменить ролик таким образом, чтобы название пригорода копировалось сразу же при его выборе в списке, а кнопку Search удалить, расширив окно на освободившуюся область.

Необходимо также учесть, что в списке может быть выбрано несколько пригородов одновременно.

Существующий ролик находится в левой части шапки на странице http://www.letyourself.com.au/

Исходники вышлю выбранному исполнителю.

12 лет назад
Epsiloncool
Алексей 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
buster
Павел 
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Работать с Павлом очень приятно, делает дело хорошо и качественно, добивает все мелочи до победного конца. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. С Алексеем очень приятно работать: чётко ставит задачу, уточняет все детали, приятен в общении, быстрая оплата сразу по завершении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, рекомендую.
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