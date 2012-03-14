Код сам себя не напишет
Основное направление:
ActionScript программирование любой сложности. Опыт работы с 2006-го года. Делаю все, что угодно. Шапки, меню, галлереи, аудио-видео плееры, информеры, компоненты, интерактивные карты, игрушки, сайты. Совмещение Flash с PHP, SQL, XML.
Владение языками:
- ActionScript 2 / 3
- Delphi
- PHP
- SQL
Образование:
2006-2009 Красноярский техникум информатики и вычислительной техники, специальность: "Програмное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем".
Проектирование БД, разработка клиент-серверных приложений БД, создание отчётов любой сложности.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
12 лет назад
Работать с Павлом очень приятно, делает дело хорошо и качественно, добивает все мелочи до победного конца. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. С Алексеем очень приятно работать: чётко ставит задачу, уточняет все детали, приятен в общении, быстрая оплата сразу по завершении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, рекомендую.