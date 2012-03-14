buster

Павел buster

 
35 летРоссия/Норильск
18 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Код сам себя не напишет

Основное направление:

ActionScript программирование любой сложности. Опыт работы с 2006-го года. Делаю все, что угодно. Шапки, меню, галлереи, аудио-видео плееры, информеры, компоненты, интерактивные карты, игрушки, сайты. Совмещение Flash с PHP, SQL, XML.

Владение языками:

- ActionScript 2 / 3

- Delphi

- PHP

- SQL

Образование:

2006-2009 Красноярский техникум информатики и вычислительной техники, специальность: "Програмное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем".

Проектирование БД, разработка клиент-серверных приложений БД, создание отчётов любой сложности.

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Отзывы заказчиков
Epsiloncool
Алексей 
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
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Работать с Павлом очень приятно, делает дело хорошо и качественно, добивает все мелочи до победного конца. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик. С Алексеем очень приятно работать: чётко ставит задачу, уточняет все детали, приятен в общении, быстрая оплата сразу по завершении. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, рекомендую.
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