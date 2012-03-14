Код сам себя не напишет

Основное направление:

ActionScript программирование любой сложности. Опыт работы с 2006-го года. Делаю все, что угодно. Шапки, меню, галлереи, аудио-видео плееры, информеры, компоненты, интерактивные карты, игрушки, сайты. Совмещение Flash с PHP, SQL, XML.

Владение языками:

- ActionScript 2 / 3

- Delphi

- PHP

- SQL

Образование:

2006-2009 Красноярский техникум информатики и вычислительной техники, специальность: "Програмное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем".

Проектирование БД, разработка клиент-серверных приложений БД, создание отчётов любой сложности.