Интернет магазин на Джумла

$170
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Требуется магазин на джумле . Сроки очень короткие.

функционал стандартный, Магазин шин, дизайн готов в архиве превьюшки.

Работаю без предоплаты ,сделали выложили у себя показали сдали проект получили от меня деньги и пересли намой сервер.

Функционал стандартный,как на макетах.

Никаких 1с связок, систем оплат не нужно подключать.

Нужно Чпу.

Верстка не резиновая,но корректно работающая во всех браузерах стандартных

12 лет назад
Vladim
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
29 отзывов(-4)
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