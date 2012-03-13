Поправить флеш-сайт

Хочется завести хомяка на WordPress с использованием шаблона iBlog Pro от PageLines (https://www.pagelines.com) Нужна будет локализация на русский, вполне возможно что через девелоперский аккаунт на сайте разработчика, и настройка движка с этим шаблоном. Сам шаблон будет куплен ...
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В меню есть пункт "Галерея". При переходе в раздел галерея загружается галерея "кухни", нужно сделать возможность выбора подразделов галереи, тоесть нужо сделать только ссылки на подразделы: кухни, шкафы-купе, детская мебель, спальни.
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