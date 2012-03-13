Создание сайта-каталога автосервисов под ключ

Поправить флеш-сайт http://tarasoff.com.ua/ В меню есть пункт "Галерея". При переходе в раздел галерея загружается галерея "кухни", нужно сделать возможность выбора подразделов галереи, тоесть нужо сделать только ссылки на подразделы: кухни, шкафы-купе, детская мебель, спальни.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать сайт по имеющемуся дизайну в psd http://plasmon.rghost.ru/36388859.image . Сайт должен предлагать пользователю подбор по легковым и грузовым автосервисам, автомойкам, шиномонтажам и пр.
Функционал:
1. Автоматическое точное определение местоположения зашедшего пользователя (для мобильной версии обязательно, для web если получится).
2. Возможность выбора города из предложенного списка
3. Фильтр на примере Москвы — по округу, району, метро, по расстоянию до автосервиса (до какого сервиса быстрей добраться), по марке, по услуге и пр.- исполнителю напишу подробно по фильтрам всем
4. Регистрация компаний на портале (с проверкой оплаты или без публикации контактных данных или с проверкой размещения обратной кнопки портала)
5. Создание админ панели для компаний с возможностью заполнения менеджерами компаний своего профиля, информации о компании, фотогаллереи. В этот раздел для каждой компании приходят и модерируются компанией запросы пользователей и создаются акции и спецпредложения.
6. На главной странице выводятся запросы пользователей, новости дня (парсер по определенным словам с других сайтов в админку и публикация после модерации), новости портала — выводятся все новые компании,новости автосервисов и т.п., спецпредложения компаний, опрос и кнопки удобного доступа, некоторые фильтры и карта автосервисовближайших по местоположению пользователя в данном городе.
7. Фильтр для шиномонтажей и остальных категорий.
8. Результат фильтрации по компаниям — таблица с картой, кратким описанием компании, её рейтингом, расстояния до него и 4 ссылками — о компании, отправить запрос, Планирование маршрута — как быстрее всего до автосервиса добраться, отзывы о компании.
9. Каждый город на поддомене с исходным кодом, пригодным для продвижения ресурса.
10. Каждая компания должна иметь рейтинг по 5 звездочной системе, (голос учитывается только 1 раз с 1 IP), Рейтинг складывается из нескольких показателей.
11. Так же присутствовать должны разделы — Помощь, Статьи, и другие.
12. Интеграция социал. медиа в сайт (комментарии, группы и т.п.)
Предлагаем обязательно цену и срок исполнения. Функционал сложный весь описал, стальное мелочи. Домен есть, на нем сейчас стоит Joomla 1.7. Дизайн стоит шаблонный простой. Все остальное пришлю выбранному исполнителю. Оценивайте реально себя и проект.
Бюджет не больше 35 тыс. Спасибо!
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