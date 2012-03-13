Доработка плагина wordpress (php, javascript)

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо интегрировать в WP плагин живую кнопку “Мне нравиться” социальной сети ВКонтакте через API ВКонтакте
Т.е. при изменении состояния кнопки (после её нажатия) на моём сайте, происходило нужное действие.
Подробнее с исполнителем.
Требования к кандидату: знание PHP, JavaScript
В ответе напишите:
- примеры ваших работ с php+js
- сколько примерно по деньгам
- скайп или аську для связи
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