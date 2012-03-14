Создание сайта

Необходимо создать Интернет-магазин на основе 1С. Нужна совместимость с 1С, чтобы товары потом было легче загружать и вести учет.

Функционал и структура сайта примерно как petrovichstd.ru.

Но может быть вы предложите более интересный и удобный вариант.

Заполнение сайта не требуется.

Дизайн сайта не нужен (мы его предоставим в готовом виде).

Просто нужно будет свестать и программировать сайт.