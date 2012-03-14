Доделать сайт на Joomla. Приватно для Оскар Чудук

Веб-программированиеЗавершен1 заявка128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1) Поменять шапку.

2) Партнеры - http://200mph.ru/images/news/336217.png

http://pics.livejournal.com/l_boris/pic/0022gwta - по центру одно лого.

3) Корректная форма регистрации Логин Пароль - и на русском, и на англ.

4) Консультация по добавлению английского текста.

5) Консультация по функционалу.

Joomla
12 лет назад
solnceva
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Oscar_ch
Оскар 
34 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Как всегда все выполнено отменно! Приятно работать с квалифицированными специалистами. Спасибо за помощь.
Работаю с Марией не первый раз. Как всегда только положительные эмоции.
  • Похожие заказы

  • Создание интернет-аукциона

    Необходимо реализовать проект - интернет-аукцион новых и б/у запчастей автомобилей. Цель: создание современного интернет-рынка б/у и новых автозапчастей с понятным администрированием и удобным пользовательским интерфейсом в соответствии с утвержденным дизайном Назначение: торговая площадка с определенным порядком поиска, ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделать скрипт

    Необходимо переделать немного скрипт, скрипт написан на пхп и js, более подробно отпишу в личку. Всё необходимо сделать качество и как можно быстрее, оплата по факту.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт коллективных покупок

    $250

    Здравствуйте уважаемые товарищи фриланцеры!!! Нуждаюсь в разработке сайта коллективных покупок (подобие групок, купискидку и т.д) По поводу функционала который мне надо, обьясню в icq.. Проект без всяких наворотов и.тд

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавление раздела "Тесты" на сайте инт-маг.

    $250

    Характеристика: Каждый тест преставляет собой результаты испытаний нескольких моделей шин одного типоразмера (одинаковые параметры сезон, тип, ширина, диаметр ) в некотором "издании" (ADAC, Auto Zeitung, За рулем и т.д.). В каждом тесте есть параметры обшие для теста ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка плагина wordpress (php, javascript)

    Необходимо интегрировать в WP плагин живую кнопку “Мне нравиться” социальной сети ВКонтакте через API ВКонтакте Т.е. при изменении состояния кнопки (после её нажатия) на моём сайте, происходило нужное действие. Подробнее с исполнителем. Требования к кандидату: знание PHP, ...

    PHPJavascriptWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта-каталога автосервисов под ключ

    Необходимо сделать сайт по имеющемуся дизайну в psd http://plasmon.rghost.ru/36388859.image . Сайт должен предлагать пользователю подбор по легковым и грузовым автосервисам, автомойкам, шиномонтажам и пр. Функционал: 1. Автоматическое точное определение местоположения зашедшего ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поправить флеш-сайт

    Поправить флеш-сайт http://tarasoff.com.ua/ В меню есть пункт "Галерея". При переходе в раздел галерея загружается галерея "кухни", нужно сделать возможность выбора подразделов галереи, тоесть нужо сделать только ссылки на подразделы: кухни, шкафы-купе, детская мебель, спальни.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет магазин на Джумла

    $170

    Требуется магазин на джумле . Сроки очень короткие. функционал стандартный, Магазин шин, дизайн готов в архиве превьюшки. Работаю без предоплаты ,сделали выложили у себя показали сдали проект получили от меня деньги и пересли намой сервер. Функционал стандартный,как ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад