Верстка, натяжка, настройка сайта.

$250
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок141 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо отверстать, натянуть на движок и настроить. PSD имеется. Желательно на Joomla. Если будут варианты другого движка, кроме WordPress - выслушаю ваши мнения (желательна легкость в управлении при добавлении фото, материалов и тд).

К потенциальному исполнителю: знание Javascript, AJAX

Небольшое ТЗ в прикрепленном файле. Оплата по факту исполнения.

12 лет назад
In-TAME
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Создание интернет-аукциона

    Необходимо реализовать проект - интернет-аукцион новых и б/у запчастей автомобилей. Цель: создание современного интернет-рынка б/у и новых автозапчастей с понятным администрированием и удобным пользовательским интерфейсом в соответствии с утвержденным дизайном Назначение: торговая площадка с определенным порядком поиска, ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта

    Необходимо создать Интернет-магазин на основе 1С. Нужна совместимость с 1С, чтобы товары потом было легче загружать и вести учет. Функционал и структура сайта примерно как petrovichstd.ru. Но может быть вы предложите более интересный и удобный вариант. Заполнение сайта ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переделать скрипт

    Необходимо переделать немного скрипт, скрипт написан на пхп и js, более подробно отпишу в личку. Всё необходимо сделать качество и как можно быстрее, оплата по факту.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта, Joomla

    $250

    Требуется доработка сайта. Система — Joostina (Joomla) Что требуется: - Доработки в SOBI2 - Доработка доски объявлений (marketplace) - Изменение новостной ленты - Убрать пару «багов» и т.д. Подробности в личку. Проект с регулярными доработками, интересна постоянная работа. Есть другие проекты на этой системе.

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать сайт на Joomla. Приватно для Оскар Чудук

    1) Поменять шапку. 2) Партнеры - http://200mph.ru/images/news/336217.png http://pics.livejournal.com/l_boris/pic/0022gwta - по центру одно лого. 3) Корректная форма регистрации Логин Пароль - и на русском, и на англ. 4) Консультация по добавлению английского текста. 5) ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт коллективных покупок

    $250

    Здравствуйте уважаемые товарищи фриланцеры!!! Нуждаюсь в разработке сайта коллективных покупок (подобие групок, купискидку и т.д) По поводу функционала который мне надо, обьясню в icq.. Проект без всяких наворотов и.тд

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад