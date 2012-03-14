Простой скрипт для Твиттера

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки116 просмотров
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Нужно написать доброго бота для твиттера, который проделывает простую механическую работу: собирает в таблицу список пользователей, подходящих под нужные критерии и сортирует их.

12 лет назад
rmr
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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