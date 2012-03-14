Доработать парсер на PHP для HostCMS

Необходимо реализовать проект - интернет-аукцион новых и б/у запчастей автомобилей. Цель: создание современного интернет-рынка б/у и новых автозапчастей с понятным администрированием и удобным пользовательским интерфейсом в соответствии с утвержденным дизайном Назначение: торговая площадка с определенным порядком поиска, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
имеется парсер для магазина на hostcms
он парсит описания товаров наличие и цены с сайта поставщика
нужно изучить схему взаимодействия, доработать его для чтобы также через скачивать инструкции от поставщика, доступ к поставщику закрытый, но скачиваются данные инструкции и без пароля, поэтому нужно скачивать без идентификационных данных о избежание блокировки, также нужно повесить данный парсер на исполнение в cron
- Похожие заказы
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо создать Интернет-магазин на основе 1С. Нужна совместимость с 1С, чтобы товары потом было легче загружать и вести учет. Функционал и структура сайта примерно как petrovichstd.ru. Но может быть вы предложите более интересный и удобный вариант. Заполнение сайта ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
требуется спарсить фото и описание товаров + категории с сайта [точка] comВеб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо отверстать, натянуть на движок и настроить. PSD имеется. Желательно на Joomla. Если будут варианты другого движка, кроме WordPress - выслушаю ваши мнения (желательна легкость в управлении при добавлении фото, материалов и тд). К ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо натянуть готовый сверстанный html дизайн на сайт, на движке Джумла 1.5 Макет в прикрепленном файле. Бюджет: 500 рубВеб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Необходима разработка шаблона для CMS DLE на основе готовой верстки. Указывайте сроки, цены, контакты. Заранее спасибо! С уважением, Екатерина!Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо переделать немного скрипт, скрипт написан на пхп и js, более подробно отпишу в личку. Всё необходимо сделать качество и как можно быстрее, оплата по факту.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется доработка сайта. Система — Joostina (Joomla) Что требуется: - Доработки в SOBI2 - Доработка доски объявлений (marketplace) - Изменение новостной ленты - Убрать пару «багов» и т.д. Подробности в личку. Проект с регулярными доработками, интересна постоянная работа. Есть другие проекты на этой системе.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
1) Поменять шапку. 2) Партнеры - http://200mph.ru/images/news/336217.png http://pics.livejournal.com/l_boris/pic/0022gwta - по центру одно лого. 3) Корректная форма регистрации Логин Пароль - и на русском, и на англ. 4) Консультация по добавлению английского текста. 5) ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Здравствуйте уважаемые товарищи фриланцеры!!! Нуждаюсь в разработке сайта коллективных покупок (подобие групок, купискидку и т.д) По поводу функционала который мне надо, обьясню в icq.. Проект без всяких наворотов и.тдВеб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад