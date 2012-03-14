Доработать парсер на PHP для HostCMS

имеется парсер для магазина на hostcms

он парсит описания товаров наличие и цены с сайта поставщика

нужно изучить схему взаимодействия, доработать его для чтобы также через скачивать инструкции от поставщика, доступ к поставщику закрытый, но скачиваются данные инструкции и без пароля, поэтому нужно скачивать без идентификационных данных о избежание блокировки, также нужно повесить данный парсер на исполнение в cron