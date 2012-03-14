Доработка сайта Joomla

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки125 просмотров
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Ищу спеца по джумле и phpBB

тз во вложении

оставляйте контакты и цену

ICQ: 380945346

Joomla
12 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад