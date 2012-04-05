Сайт на WordPress

Веб-программированиеЗавершен10 заявок174 просмотра
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Сайт на WordPress. Верстка+установка на движок. Главная страница в приложении. Остальные страницы такого же плана.

WordPressСайт на WordPress
12 лет назад
igor_nazarenko
Петя 
43 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
mintessa
Марьяна 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 дней назад
12 лет назад
$80
3 дня
Отличная работа! Спасибо большое! Всем рекомендую
Отличный заказчик. Предоставил хороший макет, описал, что хочет, по окончанию работы быстро принял вёрстку и произвёл оплату. В общении приятен и вежлив. Рекомендую к сотрудничеству!
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