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Отзывы заказчиков
$24
10 баллов
14 лет назад
Хорошо и быстро были написаны статьи. Спасибо - Алекс.
Ответный отзыв
Замечательно поработали. Отличный заказчик. Оценка 10 баллов. Александр адекватен, приятен в общении. Своевременная оплата. Все без вопросов, спасибо!
$10
10 баллов
14 лет назад
Работу выполнил максимально быстро и качественно.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством. Приятный в общении человек. Все четко, все понятно. Очень быстрая оплата. Спасибо. Твердая 10-ка.
$5
10 баллов
15 лет назад
Работа была выполнена замечательно и без замечаний. Я получил 500 статей с уникальностью 82-85% и формулу для размножения. Доволен. В будущем буду заказывать у Александра еще подобные услуги, а возможно еще и копирайт.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Адекватен в общении. Приятно работать! Надеюсь продолжить сотрудничество.
$2
10 баллов
15 лет назад
Хорошая и оперативная работа!
Ответный отзыв
Прекрасно. Все четко, без проблем. Спасибо!
$10
10 баллов
15 лет назад
Всё очень понравилось, и какой человек и как ответственно подходит к работе. Чувствуется педантичность, но это ведь хорошо для выполнеия такой работы. Написанная статья оказалась выше моих похвал, что интересно статья очень приятна на чтение. Написал быстрее заявленного срока, это говорит о профессионализме этого человека. У меня даже настроение повысилось от прочтения. Рекомендую, с ним приятно работать!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, адекватный человек. Хорошая постановка задачи, реальные сроки выполнения. Своевременная оплата работы. Работал без предоплаты - все отлично, все по договору. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую!