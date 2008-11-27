Уважаемые коллеги, необходимо написать поздравительное стихотворение на 8 строчек. Поздравление обращено к публике 18-25 лет. Нужен запонминающийся юмор и чтоб всем приятно было. Тема: Новый Год! Оплата 2$ + отзыв. Предложения скрыты. Можете писать стихи сюда и указывайте wmz ...
- $2Стихи, Песни и Проза1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $20
Нужен рерайт. Тема - Кино Объём 40000 знаков Срок 3 дня. В личку НЕ писать, в icq НЕ писать, все предложения только ТУТ.Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $4
--------1-------- Тема: Способы отделки стен. Объём - 2000 знаков. Срок - 1 день. --------2-------- Тема: Свадьба. Объём - 2000 знаков Срок - 1 день. В личку НЕ писать, в icq НЕ писать, все предложения ТУТ.Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $2
Нужно сделать 15 скриншотов. Например: как создать папку в Windows, нужен скриншот на котором будет контекстное меню и курсор, наведённый на текст "создать папку" Прилагается файл описаний действий в Windows. Там, где слово "Картинка", нужно вставить ...Дизайн интерфейсов и игр1 исполнительЗавершен15 лет назад
Отзывы фрилансеров
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10 баллов
15 лет назад
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