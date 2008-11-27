T_F_W

Сергей Tfw T_F_W

 
NaN летУкраина
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Написать стихотворение.

    $2

    Уважаемые коллеги, необходимо написать поздравительное стихотворение на 8 строчек. Поздравление обращено к публике 18-25 лет. Нужен запонминающийся юмор и чтоб всем приятно было. Тема: Новый Год! Оплата 2$ + отзыв. Предложения скрыты. Можете писать стихи сюда и указывайте wmz ...

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно два уникальных текста.

    $4

    --------1-------- Тема: Способы отделки стен. Объём - 2000 знаков. Срок - 1 день. --------2-------- Тема: Свадьба. Объём - 2000 знаков Срок - 1 день. В личку НЕ писать, в icq НЕ писать, все предложения ТУТ.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Скриншоты

    $2

    Нужно сделать 15 скриншотов. Например: как создать папку в Windows, нужен скриншот на котором будет контекстное меню и курсор, наведённый на текст "создать папку" Прилагается файл описаний действий в Windows. Там, где слово "Картинка", нужно вставить ...

    Дизайн интерфейсов и игр1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Everrest
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$2
10 баллов
15 лет назад
Написать стихотворение.
Приятный в общении человек. Хорошие условия, оплата в срок. Рекомендую.
Спасибо, Александ! Среагировал быстро, работу выполнил качественно, хороший фрилансер.
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m-irishka
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
$4
10 баллов
15 лет назад
Нужно два уникальных текста.
Сергей - терпеливый и понимающий заказчик. Отвечает на все вопросы, консультирует, даже подбадривает. Работать приятно. Надеюсь на долгое и продуктивное сотрудничество. И платит вовремя и сполна.
Качественная и добросовестная работа. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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faust1987
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
15 лет назад
Скриншоты
Отличный заказчик!!!Советую сотрудничать!!
Хороший фрилансер. Выполнил всё качественно и с соблюдением сроков. Огромное спасибо!
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