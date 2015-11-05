Дизайн Лендинг пейдж

$60
Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок196 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать дизайн одностраничника по ТЗ.  

Стиль: минималистичный, чистый, аккуратный  

Тематика: маркетинговое агентство.  

11 экранов 

Сроки: 2-3 дня 

Есть логотип.  

Мокапс по ссылке: https://app.moqups.com/fbk/PHsF8AmFgr/view

Рассматриваются, только опытные исполнители (От 1 года на сервисе, минимум 20 положительных отзывов)  

Желательно наличие в портфолио работ по близким темам 

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- вопросы по техзаданию

8 лет назад
fbk
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
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