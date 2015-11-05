Красиво оформить канал на ютубе

Для шаблона интернет магазина http://template6008.myinsales.ru/ [b] Нужно изменить:[/b] [list][*]Корзина должна быть более заметной, крупнее. Показывать количество товаров, стоимость всех товаров. При наведении должна иметь эффект (Замены фона или тп) то есть в макете нужен слой с эффектом [*]Строку поиска сделать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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