Доброго времени, нужно сверстать 1 стр на сайт купонбум (адрес в файле) html структура верхнего меню должна быть как сейчас на сайте ( about_html ) И ...
Верстка одностраничника (Лендинг пейдж)
Требуется верстальщик для верстки одностраничного сайта по готовому дизайну в psd с формой сбора контактов. В случае удачно работы, готов к постоянному сотрудничеству. Предложите цены и сроки
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