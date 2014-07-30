Верстка одностраничника (Лендинг пейдж)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт38 заявок267 просмотров

Требуется верстальщик для верстки одностраничного сайта по готовому дизайну в psd с формой сбора контактов. В случае удачно работы, готов к постоянному сотрудничеству. Предложите цены и сроки

11 лет назад
fbk
43 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка 1 страницы

    $50

    Доброго времени, нужно сверстать 1 стр на сайт купонбум (адрес в файле) html структура верхнего меню должна быть как сейчас на сайте ( about_html ) И ...

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка landing page

    $30

    Нужно заверстать дизайн Lp. LP для агентства недвижимости. В итоге должно быть: Шаблон для программы WYSIWYG Web Builder файл с расширением .wbs

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поправить верстку

    http://design.r-tm.ru/ Вот сайт речь будет идти о текстовых колонках внизу сайта - http://joxi.ru/pJXYU4wyTJDBLtJPLio Так как верстка вероятно адаптивна, на больших разрешениях - а именно на Мак буках и планшетах IPad текст разъезжается на ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка html

    Требуется отверстать проект в html Макеты http://u.to/fH10CA Сайт что-то в виде интернет магазина в сочетании с лэндингом. 1. главная.jpg – главная страница - верхнее меню: магазин в ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка e-mail письма

    Необходимо сверстать письмо для e-mail рассылки . От вас дизайн, оригинальный, творческий подход, быстрые сроки. От нас своевременная оплата, текстовка в файле word, картинки.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка для лэндинга

    $100

    Требуется верстальщик для одностраничника (лэндинга) на долгосрочное сотрудничество. Высылайте ваши расценки и сроки на исполнение. Благодарю всех за оставленные заявки!!! Больше заявки не принимаю. ...

    HTML-верстка35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка и натяжка шаблона PSD на Wordpress

    Нужно сделать тему для вордпресса, есть макеты: - главная страница - страница курорта/страны (она же обычная страница на сайте) - страница раздела На самом сайте никаких особо самописных плагинов ...

    WordPress
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад