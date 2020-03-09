Дизайн спрея для потенции

Дизайн продукцииЗакрыт17 заявок302 просмотра
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Нужно разработать дизайн наклейки спереди+сзади+ сделать развертку коробки по заданным размерам.

Ищу исполнителя для регулярных заказов, на данный момент уже есть очередь из 5 продуктов.

4 года назад
bloodfreeman
Владислав 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
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