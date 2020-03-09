Дизайн флаера

Для клиента типографии широкоформатной печати: [url=https://print.outdoor-online.com.ua]https://print.outdoor-online.com.ua[/url] Необходимо разработать дизайн макета. Рекомендации к разработке макетов в наружной рекламе: [url=https://www.outdoor-online.com.ua/blog/razrabotka-maketa-dlya-naruzhnoi-reklamy-nyuansy-i-rekomendacii]https://www.outdoor-online.com.ua/blog/razrabotka-maketa-dlya-naruzhnoi-reklamy-nyuansy-i-rekomendacii[/url] Требования к макетам от типографии в прикреплении. Предоставьте портфолио с примерами готовых работ в наружной рекламе: билборды, ситилайты, скроллеры и т.п. Интересует стоимость ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет
Нужно сделать дизайн одностороннего флаера для интернет-магазина
Пиши пожалуйста сразу сроки и стоимость
- Похожие заказы
- Дизайн продукции34 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго вечора! Потрібно розробити макет візитки. Від вас терміни і вартість.Завершен4 года назад
Необходимо разработать дизайн упаковки Коробка 45х42х19 см В приложенных материалах есть пример. Товар: Полиграф (детектор лжи) Я это вижу как черная упаковка говорящая, что внутри профессиональная техника. Обязательно вокруг должен быть красный сигнал из примера.Дизайн продукции19 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется идея выгодной подачи конкурентных преимуществ в тв секторе. также выполнены на заказ 3д рендеры идеи, которые устраивают заказчика. Нужно добавить тексты, облечь все эти рендеры в какой то внешний дизайн, так, чтобы было бы ...Дизайн продукции9 заявокЗакрыт4 года назад
Должно быть 20 стр помимо титульных, качественно подобранные изображения (могу предложить свои варианты, а вы выбирайте какие предпочтительней).Дизайн продукции14 заявокЗакрыт4 года назад
Всех приветствую, нужно сделать шаблон в Ворде для заполнения и последующей печати акта сдачи автомобиля. пример и подробное ТЗ в лс или через мессенджерыДизайн продукции10 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Нужно разработать дизайн афиши мероприятия [url=https://afisha.tut.by/other/master-klass-po-risovaniyu-na-vode-risuem-vesnu-cvety-nastroenie/]https://afisha.tut.by/other/master-klass-po-risovaniyu-na-vode-risuem-vesnu-cvety-nastroenie/[/url]Дизайн продукции30 заявокЗакрыт4 года назад
Доброе время суток, нужно сделать афишу для стэнд ап концерта. Подробности в личку. Нужен [b]ОПЫТНЫЙ[/b] дизайнер. Пишите показывая свои лучшие работы и ценником. примеры: [url=https://www.instagram.com/p/B7vX7iGHmJ_/]https://www.instagram.com/p/B7vX7iGHmJ_/[/url] https://mir-s3-cdn-cf.behance.net/project_modules/disp/4e0c8d10105631.5602f506d6bf9.jpg https://i.pinimg.com/564x/ad/85/30/ad8530992800539f5800d3e36470b1cc.jpg https://i.pinimg.com/564x/84/ba/6b/84ba6bdf59db3eef11352caf1b5dd67f.jpg https://i.pinimg.com/564x/57/17/6d/57176d949ee6a8b37d4add12eef53b55.jpg https://i.pinimg.com/564x/07/55/b9/0755b93402d3b63e865db8c4412f3bef.jpgДизайн продукции9 заявокЗакрыт4 года назад
Разработать дизайн печатной продукции для конференции: 1. ручки 2. блокноты 3. наклейки 4. бейджи Стилистика [url=https://puzat.ru/event/arena]https://puzat.ru/event/arena[/url] Техзадание и примеры макетов скину исполнителю в личные сообщения Срок выполнения заказа до 15 мартаЗавершен4 года назад
Каждый слайд сделать ОТДЕЛЬНО. Слайд необходим для представления спикера. Слайд должен содержать: фамилия и имя спикера; фото (есть готовые); регалии Требования к слайду: Формат 16/9, разрешение 1920/1080 или 1280/720, тип pdf или ppt, предпочтительнее ppt. Стилистика: сайт конференциии [url=https://puzat.ru/event/arena]https://puzat.ru/event/arena[/url] стилистика презентаций спикеров ...Завершен4 года назад