Дизайн флаера

Имеется идея выгодной подачи конкурентных преимуществ в тв секторе. также выполнены на заказ 3д рендеры идеи, которые устраивают заказчика. Нужно добавить тексты, облечь все эти рендеры в какой то внешний дизайн, так, чтобы было бы ...