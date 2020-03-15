Дизайн печатной продукции для конференции

Дизайн продукцииЗавершен14 заявок270 просмотров
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Разработать дизайн печатной продукции для конференции:

1. ручки

2. блокноты

3. наклейки

4. бейджи

Стилистика https://puzat.ru/event/arena

Техзадание и примеры макетов скину исполнителю в личные сообщения

Срок выполнения заказа до 15 марта 

4 года назад
Assistant100
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
Diablo616
Вячеслав 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$240
1 день
Был срочный заказ. Вячеслав все оперативно сделал со всеми правками. Был постоянно на связи. Рекомендую данного дизайнера. Спасибо за работу.
Интереснейший заказ и очень опытный а работе с дизайнерами заказчик. Елена всегда была на связи, никаких проблем с предоплатой/оплатой проекта. Неистово рекомендую!
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