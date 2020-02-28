Разработать дизайн упаковки

Нужен дизайн визитки по прилагаемому макету. Фото можно взять из моего профиля Инстаграм (см. макет). Там, где номер телефона, первый значёк означает просто телефонную трубку (что на этот номер можно звонить, можете выбрать какой-то другой значёк), второй ...