Разработать дизайн упаковки

Задание - https://docs.google.com/document/d/1PhCSnJdKU7sPKCNnGSdntIwORiocg5uTPGWG6nzREHo/edit?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать визуальную концепцию упаковки несколько вариантов.
Разработать дизайн индивидуальной упаковки и групповой упаковки. Всего около 7-10 вариантов индивидуальной упаковки (6 коробок, ~4 наклейки).
Товар: запчасти.
Потребители: B2B.
Опыт разработки упаковки будет преимуществом. Направляйте примеры работ, стоимость работ и сроки.
Фото текущей упаковка.
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