5 этикеток

Необходимы макеты, в векторе, для 5 "платинок" (фальгированные крышки для бумажных стаканов), диаметр 90 мм.

Наш продукт:

Набор ингредиентов для приготовления "чая to go", состоящий из трав, чая и ягод, упакованных в бумажном стакане, заклеенном платинкой (как на йогурте/сметане/джеме/дошираке)

Задача:

Пояснить покупателю, что находиться внутри стакана, привлекя его внимание вкусностью и натуральностью изображения.

Изображение :

Рисунок трав/чая и ягод, где чай ГЛАВНЫЙ ингредиент, в стилистике состаренного реализма или ретро (образцы приложены).

Важно: изображение НЕ должно создавать впечатление, что внутри варенье, морс или йогурт.

Чайные вкусы:

- "Алтайская брусника и можжевельник",

- "Таежная малина и лаванда",

- "Сибирская облепиха и каркаде",

- "Лесные ягоды и шалфей",

- "Карельская клюква и иван-чай".

Пожелания.

Основная информация:

- изображение 2-х основных ингредиентов,

- название чая,

- логотип,

- эффект от напитка.

Дополнительная информация ( мелко по кругу):

- состав,

- вес,

- адрес,

- данные ГОСТ,

- срок годности.

Для обоюдной экономии времени, от вас либо ссылка на портфолио с этикетками, либо тестовое задание - набросок по любому из указанных чайных вкусов.