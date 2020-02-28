5 этикеток

Привет! Мы киностудия Kinoslovo! Мы проводим сценарную премию "Слово". В этом году церемония вручения премии состоится 7 апреля. Ищу креативного дизайнера,который сможет в кратчайшие сроки сотворить фирменный стиль для нашей премии (сайт: [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpremia-slovo.ru%2Fru%23step-1&cc_key=]http://premia-slovo.ru/ru#step-1[/url]). Во-первых, нам нужен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы макеты, в векторе, для 5 "платинок" (фальгированные крышки для бумажных стаканов), диаметр 90 мм.
Наш продукт:
Набор ингредиентов для приготовления "чая to go", состоящий из трав, чая и ягод, упакованных в бумажном стакане, заклеенном платинкой (как на йогурте/сметане/джеме/дошираке)
Задача:
Пояснить покупателю, что находиться внутри стакана, привлекя его внимание вкусностью и натуральностью изображения.
Изображение:
Рисунок трав/чая и ягод, где чай ГЛАВНЫЙ ингредиент, в стилистике состаренного реализма или ретро (образцы приложены).
Важно: изображение НЕ должно создавать впечатление, что внутри варенье, морс или йогурт.
Чайные вкусы:
- "Алтайская брусника и можжевельник",
- "Таежная малина и лаванда",
- "Сибирская облепиха и каркаде",
- "Лесные ягоды и шалфей",
- "Карельская клюква и иван-чай".
Пожелания.
Основная информация:
- изображение 2-х основных ингредиентов,
- название чая,
- логотип,
- эффект от напитка.
Дополнительная информация (мелко по кругу):
- состав,
- вес,
- адрес,
- данные ГОСТ,
- срок годности.
Для обоюдной экономии времени, от вас либо ссылка на портфолио с этикетками, либо тестовое задание - набросок по любому из указанных чайных вкусов.
- Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт4 года назад
Нужен дизайн продукцииЗавершен4 года назад
Приветствую. Нужно перерисовать готовый простой дизайн (визитки, баннера, наклейки) с jpg в tif формат. https://drive.google.com/open?id=1_lSnLHundXGs09WjK8UFl3VgmFxDnA_q Размеры: Баннер – 100см * 70см и 200см * 150см Визитки – 90см * 50см Наклейки – 60см * пропорционально Размеры 1:1, CMYK, на 150dpi. Спасибо.Дизайн продукции6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен дизайн визитки по прилагаемому макету. Фото можно взять из моего профиля Инстаграм (см. макет). Там, где номер телефона, первый значёк означает просто телефонную трубку (что на этот номер можно звонить, можете выбрать какой-то другой значёк), второй ...Дизайн продукции47 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно разработать дизайн меню для фуд-корта, лайт боксы в самом кафе и буклеты для доставки+ верстка. лого есть, дизайн кафе есть. стилистика известна.Завершен4 года назад
Нужно нарисовать дизайн подарочных сертификатов по флайборду в 2 вариантах: [list=1][*]Один в строгом стиле,цвета: черный,белый и красный (по примеру монобанка)[*]Второй более красочный в графике[/list]Сертификат представляет собой раскладывающийся конверт,внутри которого находится пластиковая карточка. Примеры прикрепляю. Для первого варианта https://dropmefiles.com/ZEl6S Для второго варианта [url=https://media.istockphoto.com/vectors/water-sport-horizontal-banner-flat-style-top-view-vector-id671594310]https://media.istockphoto.com/vectors/water-sport-horizontal-banner-flat-style-top-view-vector-id671594310 [/url][url=https://media.istockphoto.com/vectors/travel-and-vacation-vector-banners-vector-id804668106]https://media.istockphoto.com/vectors/travel-and-vacation-vector-banners-vector-id804668106[/url] [url=https://media.istockphoto.com/vectors/flyboard-flysurf-vector-illustration-in-a-flat-design-vector-id521045998]https://media.istockphoto.com/vectors/flyboard-flysurf-vector-illustration-in-a-flat-design-vector-id521045998[/url] [url=https://media.istockphoto.com/vectors/travel-and-vacation-vector-banners-vector-id545988666]https://media.istockphoto.com/vectors/travel-and-vacation-vector-banners-vector-id545988666 [/url][url=https://image.shutterstock.com/z/stock-vector-summer-sale-poster-flyer-marketing-or-banner-background-template-with-fun-pool-floats-eps-688919902.jpg]https://image.shutterstock.com/z/stock-vector-summer-sale-poster-flyer-marketing-or-banner-background-template-with-fun-pool-floats-eps-688919902.jpg[/url]Дизайн продукции19 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать 20 различных шаблонов в стилистике вложенных файлов Требования к шаблону 1. 1500 x 1500 px - размер картинки товара, соответственно шаблон должен использовать этот размер и располагатсья в верхней части изображения 2. Использование оттенков красного ...Завершен4 года назад
О книге: "Учебник по практической магии" Курс 1-й В учебнике нет отсылок к обрядовой магии (театру с картами, свечами, хрустальными шарами и к прочим цирковым атрибутам шарлатанов). Магия - это малоизученный раздел физики (преимущественно квантовой), поэтому ...Закрыт4 года назад
- $10
Нужно сделать красивый дизайн двухсторонней визитки под ключ для студии по наращиванию волос. Исходник логотипа и контактные данные предоставим.Дизайн продукции33 заявкиЗакрыт4 года назад
- $15
Нужно сделать простой графический дизайн упаковки для жидких аккумуляторов холода. Упаковка: полимерная пленка, печать: в один цвет, размер: 7*12 см. Дизайн должен быть простым, интуитивно понятным и запоминающимся).Завершен4 года назад