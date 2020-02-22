Здравствуйте. необходимо создать похожую работу: этикетку для меда липовый, и разнотравье Что то похожее [url=/users/m_gorban/portfolio/dizajn-produktcii-18/etiketka-dlya-meda-2261403/]Пример работы[/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн визитки по прилагаемому макету.
Фото можно взять из моего профиля Инстаграм (см. макет).
Там, где номер телефона, первый значёк означает просто телефонную трубку (что на этот номер можно звонить, можете выбрать какой-то другой значёк), второй - WhatsApp.
Фон визитки нужно сделать синим, буквы надписей - контрастного с фоном цвета (поэтому взял жёлтый, но можно и другие варианты).
Шрифт достаточно крупный, не меньше 14 pt.
Рамка вокруг фото должна быть такая же, как в Инстаграме, когда в профиле есть сториз.
В отклике сразу пишите сроки и стоимость.
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