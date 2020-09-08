Дезайн и брендинг майки

Дизайн продукцииЗавершен10 заявок219 просмотров
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Необходима помошь в разработки дезайна майки,

будут предоставлены материалы

4 года назад
Anantago
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
4 года назад
$20
2 дня
Проект доведен до ннужной кондиции, спасибо за креатив
Все отлично, не первый раз работаем. ТЗ максимально понятное, оплата без задержек.
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