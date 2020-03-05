Макет карманного календаря в стиле Аниме

$30
Дизайн продукцииЗавершен5 заявок251 просмотр
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Нужно разработать дизайн макета карманного календарика на 2020 год в стиле Аниме.

Размер 70х100 со скруглением углов.

Календарь предназначен для благотворительного проекта помощи детям. Слоган проекта «Календарик на удачу!».

Стиль календаря, шрифты и фоновое оформление необходимо оформить в теме веселья, озорства, детства, добра.

Техзадание в прикрепленных файлах. Логотип пришлю в процессе общения.

Оплата предпочтительней в Яндекс.Деньги.

4 года назад
myoda
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Sergey32D
Сергей 
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
$30
3 дня
Сергей - потрясающий дизайнер. Мгновенно ухватил суть заказа, показал несколько вариантов, сделал нужные исправления, и всё это буквально за день из заявленных трёх. Как я не пытался испортить работу Сергея своими правками, лучше того варианта, который он предложил первоначально, не оказалось. В общем, респект и уважуха!)
После работы с Павлом остались только положительные эмоции. Четкое ТЗ, правки по делу, поддержка во всех рабочих моментах. Приятно общаться и сотрудничать. Рекомендую! Буду рад новым проектам.
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