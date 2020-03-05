Макет карманного календаря в стиле Аниме

Сергей - потрясающий дизайнер. Мгновенно ухватил суть заказа, показал несколько вариантов, сделал нужные исправления, и всё это буквально за день из заявленных трёх. Как я не пытался испортить работу Сергея своими правками, лучше того варианта, который он предложил первоначально, не оказалось. В общем, респект и уважуха!)