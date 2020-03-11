Дизайн упаковочной коробки

Заказывал разработку дизайна упаковки товара. Сергей быстро отозвался на размещенный заказ, предложил отличную цену. Отзывы у него положительные и много примеров работы в данном направлении, поэтому выбрал его. В итоге с первого раза получилось то, что я хотел. Доделки были минимальными. Всё сделано быстро и качественно. Спасибо за хорошую работу! Рекомендую Сергея другим заказчикам.