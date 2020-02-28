Дизайн самоклеящейся рекламы (все фото в наличии)

$5
Дизайн продукцииЗакрыт7 заявок413 просмотров
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Ничего придумывать не надо, все фото кину на почту (4-5шт), надо только это все собрать воедино в фотошопе и добавить текст. Размер рекламки 15х11,25 см.

4 года назад
guest_15833052426081
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
SvetaVeryovkina
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
год назад
4 года назад
$5
1 день
WMZ
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