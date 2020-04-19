Переделать дизайн ценника

Здравствуйте, нужно переделать дизайн ценников

Их в сумме будет около 6. Все они будут сделаны в одном Вашем стиле. В личке покажу старый ценник и добавлю тз

От вас:

1) цена в рублях (примерная за один)

2) сроки (примерные)

3) скайп для связи

4) примеры прошлых работ, чтобы увидеть ваш стиль