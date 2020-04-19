Переделать дизайн ценника

Здравствуйте. Нужно разработать брендинг для загородного ресторана. Логотип Дизайн для соцсетей (вк, ок, месенджеры) Дизайн меню По визуалу желательно ориентироваться на дорогие рестораны и загородные клубы. Пишите примерные цены и жду примеры работ по теме. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужно переделать дизайн ценников
Их в сумме будет около 6. Все они будут сделаны в одном Вашем стиле. В личке покажу старый ценник и добавлю тз
От вас:
1) цена в рублях (примерная за один)
2) сроки (примерные)
3) скайп для связи
4) примеры прошлых работ, чтобы увидеть ваш стиль
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