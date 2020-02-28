Разработать дизайн/брендинг для ресторана (логотип, меню соцсети)

Дизайн продукцииЗакрыт16 заявок274 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно разработать брендинг для загородного ресторана.

Логотип

Дизайн для соцсетей (вк, ок, месенджеры)

Дизайн меню

По визуалу желательно ориентироваться на дорогие рестораны и загородные клубы.

Пишите примерные цены и жду примеры работ по теме.

Спасибо.

4 года назад
content-pro
Артемий 
32 годаГермания
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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