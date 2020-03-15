Сделать слайды для представления спикера

Здравствуйте, нужно переделать дизайн ценников Их в сумме будет около 6. Все они будут сделаны в одном Вашем стиле. В личке покажу старый ценник и добавлю тз От вас: 1) цена в рублях (примерная за один) 2) сроки (примерные) 3) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Каждый слайд сделать ОТДЕЛЬНО. Слайд необходим для представления спикера.
Слайд должен содержать: фамилия и имя спикера; фото (есть готовые); регалии
Требования к слайду:
Формат 16/9, разрешение 1920/1080 или 1280/720, тип pdf или ppt, предпочтительнее ppt.
Стилистика:
сайт конференциии https://puzat.ru/event/arena
стилистика презентаций спикеров для выступлений https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gEyn37TpdRszsj-6EFL_pOsvIOf1D25y
Срок выполнения задания 15 марта
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