Журнал про рок музыку

Дизайн продукцииЗакрыт14 заявок197 просмотров
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Должно быть 20 стр помимо титульных, качественно подобранные изображения (могу предложить свои варианты, а вы выбирайте какие предпочтительней).

4 года назад
guest_15837619976029
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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