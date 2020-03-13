Здравствуйте, нужно переделать дизайн ценников Их в сумме будет около 6. Все они будут сделаны в одном Вашем стиле. В личке покажу старый ценник и добавлю тз От вас: 1) цена в рублях (примерная за один) 2) сроки (примерные) 3) ...