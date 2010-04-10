Доработка флеш приложения

Есть swf флэш файл нужно к нему добавить небольшой код чтобы когда я залью его в контакт любой пользователь который захочет поиграть должен положить один голос. Если сделаете недорого то будут и еще работы пока я собираюсь сделать в районе от 5 до 15 в зависимости от того как пойдет дело. Вообщем оставляйте заявки.