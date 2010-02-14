Портирование игры с Cocos2D (iPhone) на Win

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт2 заявки178 просмотров

Ищем человека (команду), который сможет портировать написанную нами игру на Windows платформу, для последующего размещения на bigfishgames.

Игра написана на Cocos2D (iPhone).

Авторские права на игру принадлежат нам "Astalavista Game Development".

Скины из игры и видео, можно посмотреть здесь:

http://astalavistagames.wordpress.com/2010/02/14/fly-flap-f-a-q/

http://astalavistagames.wordpress.com/2010/02/14/fly-flap-iphone-game/

В качестве оплаты рассматриваем вариант 50% - 50% от прибыли с продаж на bigfishgames, за вычитом всех затрат и налогов.

Планируем, сотрудничество на постоянной основе.

15 лет назад
ettiman
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание игр для сайта

    Создание игр для сайта. Суть - чтобы два пользователя могли играть друг с другом. Для начала надо две игры: морской бой и крестики - нолики. Более детальное ТЗ в личной переписке

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно разработать приложение боулинг

    Нужно разработать приложение боулинг для социальной сети Вконтакте с возможностью играть как на фишки как и на голоса Требуется разработка игры целиком(бета версия), включая дизайн(простой) Обязательное требование: ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужно сделать игру-стратегию

    По типу "веселой фермы" алавара, только конечно попроще будет использоваться в качестве корпоративного развлечения сотрудников компании. сроки и бюджет не определены, вся надежда на вас. отвечу на все вопросы

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проект Lineage 2

    Требуеться человек, которые работал с серверами Lineage 2, а именно знает саму игру, сам движок сервера и может вносить в движок свои изменения любой сложности. Жду цены, а так же ваш уровень знания., посторение ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработать либо переделать флеш-рисовалку

    $50

    Рисовалка, типа Яндекс.краски, уже готовая, написанна в 3m actionscript. Вот тут флеш исходник: http://flashdrawer.googlecode.com/svn/trunk/old_version/public/ Во вкладке graffiti.swf. Кроме того что сейчас там есть, нужно ещё приделать стрелку (курсор, с помощью которого можно двигать ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка приложения для сайта vkontakte.ru

    Требуется разработчик приложения для сайта vkontakte.ru Опыт по созданию приложений для данного ресурса обязателен. Желательно место нахождения Питер или Лен. обл. Приложение будет включать в себя: 3 онлайн игры(бильярд, шахматы, дурак), регестрация пользователя, ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Карточная игра под Вконтакте.

    $1000

    Разработка карточной игры, c игрой между людьми на фишки и односторонним обменом голосов на фишки. Клиент вконтакте не несёт никакой игровой логики, только визуализирует данные приходящие к нему с сервера. ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Клиентская часть для игры футбол

    Требуется Flash/Flex программист для реализации клиентской части онлайн-игры - футбол. Игра должна быть написана на ActionScript 3 (ActionScript Project) в среде разработки FlexB uilder 3 или FlashDevelop. Разработка ведется в паре с серверным программистом. ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приложение игры для контакта(дизайн)

    $290

    Требуется разработка карточной игры, сразу говорю, что похожа на покер, если кто уже делал что то, н е составит труда я думаю. играют от 2-х до 9-ти человек, возможность игры на фишки и на голоса,голос ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад