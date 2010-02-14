Портирование игры с Cocos2D (iPhone) на Win

Ищем человека (команду), который сможет портировать написанную нами игру на Windows платформу, для последующего размещения на bigfishgames.

Игра написана на Cocos2D (iPhone).

Авторские права на игру принадлежат нам "Astalavista Game Development".

Скины из игры и видео, можно посмотреть здесь:

http://astalavistagames.wordpress.com/2010/02/14/fly-flap-f-a-q/

http://astalavistagames.wordpress.com/2010/02/14/fly-flap-iphone-game/

В качестве оплаты рассматриваем вариант 50% - 50% от прибыли с продаж на bigfishgames, за вычитом всех затрат и налогов.

Планируем, сотрудничество на постоянной основе.