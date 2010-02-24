Разработка приложения для сайта vkontakte.ru

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрытнет заявок167 просмотров

Требуется разработчик приложения для сайта vkontakte.ru

Опыт по созданию приложений для данного ресурса обязателен. Желательно место нахождения Питер или Лен. обл. Приложение будет включать в себя: 3 онлайн игры(бильярд, шахматы, дурак), регестрация пользователя, система оплаты "голосами", "столы" или "комнаты". Приложение должно быть не с классной графикой, а просто с СУППЕР графикой.

В заявке должно быть: ссылка на прошлые Ваши труды (портфолио), примерная сумма за которую Вы готовы работать и примерное время затраченное на разработку.

15 лет назад
Pampushlin
Кирилл 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужно разработать приложение боулинг

    Нужно разработать приложение боулинг для социальной сети Вконтакте с возможностью играть как на фишки как и на голоса Требуется разработка игры целиком(бета версия), включая дизайн(простой) Обязательное требование: ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание небольших игр

    $200

    Требуется разработка серии простых игр. Как пример игры "Ударить мяч чтобы он как можно дальше полетел". Требуется разработка игры целиком, включая дизайн. Обязательное требование: Action Script 3 ...

    Разработка игр8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Карточная игра под Вконтакте.

    $1000

    Разработка карточной игры, c игрой между людьми на фишки и односторонним обменом голосов на фишки. Клиент вконтакте не несёт никакой игровой логики, только визуализирует данные приходящие к нему с сервера. ...

    Разработка игр4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Клиентская часть для игры футбол

    Требуется Flash/Flex программист для реализации клиентской части онлайн-игры - футбол. Игра должна быть написана на ActionScript 3 (ActionScript Project) в среде разработки FlexB uilder 3 или FlashDevelop. Разработка ведется в паре с серверным программистом. ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Приложение игры для контакта(дизайн)

    $290

    Требуется разработка карточной игры, сразу говорю, что похожа на покер, если кто уже делал что то, н е составит труда я думаю. играют от 2-х до 9-ти человек, возможность игры на фишки и на голоса,голос ...

    Разработка игр1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Flash API VKontakte (Приложение)

    Нужно написась приложение Лотерею на рейтинг. Простенькоє приложение без серверной части. В додатку должна бить всего одна кнопка и поле для вибора ставки. Если игрок вииграл выиграш зачисливаэтса ему на баланс что ...

    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание игрушки на Flash

    Требуется полностью создание от и до игрушки на Flash, по сложности и идее похожа на «парковку». http://www.games2win.com/ru/car/play-bombay_taxi.asp Писать портфолио и свои ценовые предложения (понятно, что точную цену надо ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад