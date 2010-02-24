Требуется разработка серии простых игр для социальной сети Требуется разработка игры целиком включая дизаин и все остальное Знание Action Script 3 Так как для ...
Разработка приложения для сайта vkontakte.ru
Требуется разработчик приложения для сайта vkontakte.ru
Опыт по созданию приложений для данного ресурса обязателен. Желательно место нахождения Питер или Лен. обл. Приложение будет включать в себя: 3 онлайн игры(бильярд, шахматы, дурак), регестрация пользователя, система оплаты "голосами", "столы" или "комнаты". Приложение должно быть не с классной графикой, а просто с СУППЕР графикой.
В заявке должно быть: ссылка на прошлые Ваши труды (портфолио), примерная сумма за которую Вы готовы работать и примерное время затраченное на разработку.
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