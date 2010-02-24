Разработка приложения для сайта vkontakte.ru

Требуется разработчик приложения для сайта vkontakte.ru

Опыт по созданию приложений для данного ресурса обязателен. Желательно место нахождения Питер или Лен. обл. Приложение будет включать в себя: 3 онлайн игры(бильярд, шахматы, дурак), регестрация пользователя, система оплаты "голосами", "столы" или "комнаты". Приложение должно быть не с классной графикой, а просто с СУППЕР графикой.

В заявке должно быть: ссылка на прошлые Ваши труды (портфолио), примерная сумма за которую Вы готовы работать и примерное время затраченное на разработку.