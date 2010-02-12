Клиентская часть для игры футбол

Требуется Flash/Flex программист для реализации клиентской части онлайн-игры - футбол. Игра должна быть написана на ActionScript 3 (ActionScript Project) в среде разработки FlexB uilder 3 или FlashDevelop. Разработка ведется в паре с серверным программистом.

Арт и анимации делать не требуется.

Код должен быть читаем, хорошо структурирован и прокомментирован.

К проекту должен быть приложен файл с проектной документацией, где будут описаны основные моменты иг ры, сложные компоненты и общая схема игры, классов и объектов.

Сама игра должна быть заключена в отдельный AS3 класс.

ТЗ предоставляется по запросу.

Требования к исполнителю :

Опыт в разработке онлайн-игр – желателен. Ежедневно выходить на связь. Предоставлять промежуточные результаты.

Ждем Ваших предложений по цене и срокам. Также – рассмотрим варианты партнерства для длительного сотрудничества.