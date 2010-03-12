Приложение игры для контакта(дизайн)

$290
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Завершен5 заявок556 просмотров

Требуется разработка карточной игры, сразу говорю, что похожа на покер, если кто уже делал что то, н е составит труда я думаю. играют от 2-х до 9-ти человек, возможность игры на фишки и на голоса,голос а меняются на фишки,которые не выводятся(в случае с игрой где игрок может выиграть и снять),голоса м еняются на а фишки меняются на голоса с другим процентным коэффициентом либо выводятся куда либо в д ругую среду, с разработчиком желательно дальнейшее сотрудничество. смотрю портфолио.

на выходе файл фотошопа PSD по слоям, 4 файла = 4 окна

15 лет назад
killout
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад
$290
7 дней
10x10 баллов! Хорошо работает. много интересного открыла, кладезь информации, общительна, для меня ценны такие люди. Все выполнила на уровне цунами, быстро, и с последствиями.Очень рад сотрудничеству. Буду еще обращаться (killout)
Отличное сотрудничество, с оплатой нет проблем, было предоставлено ТЗ и есть четкое виденье желаемого результата, разбирается в технологиях, хороший и честный заказчик! Рекомендую к работе!

Заявки фрилансеров

Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
15 лет назад

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