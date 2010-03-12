Приложение игры для контакта(дизайн)

Требуется разработка карточной игры, сразу говорю, что похожа на покер, если кто уже делал что то, н е составит труда я думаю. играют от 2-х до 9-ти человек, возможность игры на фишки и на голоса,голос а меняются на фишки,которые не выводятся(в случае с игрой где игрок может выиграть и снять),голоса м еняются на а фишки меняются на голоса с другим процентным коэффициентом либо выводятся куда либо в д ругую среду, с разработчиком желательно дальнейшее сотрудничество. смотрю портфолио.

на выходе файл фотошопа PSD по слоям, 4 файла = 4 окна