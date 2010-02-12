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2D отчет футбольного матча для онлайн игры
Есть футбольный менеджер (Онлайн игра). Нужно сделать 2D отчет игры, желательно на флеше. Все подробности в ICQ (8673381 - восемь шесть семь три три восемь один)
В ICQ онлайн с 15:00 по Москве.
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