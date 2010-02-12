2D отчет футбольного матча для онлайн игры

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрытнет заявок142 просмотра

Есть футбольный менеджер (Онлайн игра). Нужно сделать 2D отчет игры, желательно на флеше. Все подробности в ICQ (8673381 - восемь шесть семь три три восемь один)

В ICQ онлайн с 15:00 по Москве.

15 лет назад
Amor
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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