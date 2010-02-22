Нужно разработать приложение боулинг для социальной сети Вконтакте с возможностью играть как на фишки как и на голоса Требуется разработка игры целиком(бета версия), включая дизайн(простой) Обязательное требование: ...
Карточная игра под Вконтакте.
Разработка карточной игры, c игрой между людьми на фишки и односторонним обменом голосов на фишки.
Клиент вконтакте не несёт никакой игровой логики, только визуализирует данные приходящие к нему с сервера.
Разработка этапами, с наращиванием функционала, этот заказ на первые два этапа.
Дальнейшие этапы обговариваются отдельно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Разработка игр2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $200
Требуется разработка серии простых игр. Как пример игры "Ударить мяч чтобы он как можно дальше полетел". Требуется разработка игры целиком, включая дизайн. Обязательное требование: Action Script 3 ...Разработка игр8 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется Flash/Flex программист для реализации клиентской части онлайн-игры - футбол. Игра должна быть написана на ActionScript 3 (ActionScript Project) в среде разработки FlexB uilder 3 или FlashDevelop. Разработка ведется в паре с серверным программистом. ...Разработка игрнет заявокЗакрыт15 лет назад
- $290
Требуется разработка карточной игры, сразу говорю, что похожа на покер, если кто уже делал что то, н е составит труда я думаю. играют от 2-х до 9-ти человек, возможность игры на фишки и на голоса,голос ...Разработка игр1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $150
Есть футбольный менеджер (Онлайн игра). Нужно сделать 2D отчет игры, желательно на флеше. Все подробности в ICQ (8673381 - восемь шесть семь три три восемь один) В ICQ онлайн с 15:00 по ...Разработка игрнет заявокЗакрыт15 лет назад
- $1000
Разработка игры для социальных сетей с системой монетизации. ТЗ составим при встрече. Дизайн мой. Возможно сотрудничество в дальнейшем грэйде игры. 8906 711 000 8 Артем 89067586919 ЮрийРазработка игр1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Нужно написась приложение Лотерею на рейтинг. Простенькоє приложение без серверной части. В додатку должна бить всего одна кнопка и поле для вибора ставки. Если игрок вииграл выиграш зачисливаэтса ему на баланс что ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется полностью создание от и до игрушки на Flash, по сложности и идее похожа на «парковку». http://www.games2win.com/ru/car/play-bombay_taxi.asp Писать портфолио и свои ценовые предложения (понятно, что точную цену надо ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно создать Flash игру Мафия на основе этой http://maffia.ru/. Тоесть практически сделать точную копию, только изменить названия, тексты, аватарки и т. д. Извините я тут новичёк, хотел бы прицениться...сколько это будет стоить...Разработка игр1 заявкаЗакрыт15 лет назад
Все подробности в ТЗ, которое краткое, потому что на данном этапе мне нужна примерная цена, чтобы ра ссчитать бюджет. Перед началом работы, выбранный исполнитель получит более полную информацию. ...Разработка игр12 заявокЗакрыт15 лет назад