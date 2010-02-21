Нужно разработать приложение боулинг

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Закрыт2 заявки212 просмотров

Нужно разработать приложение боулинг для социальной сети Вконтакте с возможностью играть как на фишки как и на голоса

Требуется разработка игры целиком(бета версия), включая дизайн(простой)

Обязательное требование: Action Script 3

Стоимость договорная

Возможно постоянное сотрудничество.

Рассматриваются заявки только при наличии портфолио.

15 лет назад
kuzzz66
Кирилл 
33 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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