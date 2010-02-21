Требуется разработка серии простых игр. Как пример игры "Ударить мяч чтобы он как можно дальше полетел". Требуется разработка игры целиком, включая дизайн. Обязательное требование: Action Script 3 ...
Нужно разработать приложение боулинг
Нужно разработать приложение боулинг для социальной сети Вконтакте с возможностью играть как на фишки как и на голоса
Требуется разработка игры целиком(бета версия), включая дизайн(простой)
Обязательное требование: Action Script 3
Стоимость договорная
Возможно постоянное сотрудничество.
Рассматриваются заявки только при наличии портфолио.
Заявки фрилансеров
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