Требуется разработка простых игр для соц сети

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Закрыт2 заявки232 просмотра

Требуется разработка серии простых игр для социальной сети

Требуется разработка игры целиком включая дизаин и все остальное

Знание Action Script 3

Так как для начала нужны простые игры, то в дальнейшем потребуются более сложные и дорогие варианты

Возможно постоянное сотруднгичество.Сумму выбирайте сами.

Подробности по ICQ: 559034476

Рассматриваются заявки только при наличии портфолио.

15 лет назад
kuzzz66
Кирилл 
33 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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