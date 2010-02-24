Требуется разработка серии простых игр для социальной сети Требуется разработка игры целиком включая дизаин и все остальное Знание Action Script 3 Так как для ...
Разработать либо переделать флеш-рисовалку
Рисовалка, типа Яндекс.краски, уже готовая, написанна в 3m actionscript. Вот тут флеш исходник: http://flashdrawer.googlecode.com/svn/trunk/old_version/public/
Во вкладке graffiti.swf.
Кроме того что сейчас там есть, нужно ещё приделать стрелку (курсор, с помощью которого можно двигать объекты), кроме того добавить возможность форматирования текста (изменения шрифта, эффекты), ластик, фильтры, возможность подгружать бекграунд, анимационные линии (ка на Яндекс.краски, опять же) и клипарты. Если что-то из этого невозможно, то готов выслушать Ваши предложения и варианты. Любые предложения приму адекватно (если нужно что-то убрать из перечня наворотов и т.д.)
Кроме того, если угодно, возможна самостоятельная разработка с нуля.
Оплата гарантирована.
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