Разработать либо переделать флеш-рисовалку

Рисовалка, типа Яндекс.краски, уже готовая, написанна в 3m actionscript. Вот тут флеш исходник: http://flashdrawer.googlecode.com/svn/trunk/old_version/public/

Во вкладке graffiti.swf.

Кроме того что сейчас там есть, нужно ещё приделать стрелку (курсор, с помощью которого можно двигать объекты), кроме того добавить возможность форматирования текста (изменения шрифта, эффекты), ластик, фильтры, возможность подгружать бекграунд, анимационные линии (ка на Яндекс.краски, опять же) и клипарты. Если что-то из этого невозможно, то готов выслушать Ваши предложения и варианты. Любые предложения приму адекватно (если нужно что-то убрать из перечня наворотов и т.д.)

Кроме того, если угодно, возможна самостоятельная разработка с нуля.

Оплата гарантирована.