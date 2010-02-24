Нужно сделать игру-стратегию

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт4 заявки207 просмотров

По типу "веселой фермы" алавара, только конечно попроще

будет использоваться в качестве корпоративного развлечения сотрудников компании.

сроки и бюджет не определены, вся надежда на вас.

отвечу на все вопросы

15 лет назад
stilet
41 год
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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