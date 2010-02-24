Проект Lineage 2

Требуеться человек, которые работал с серверами Lineage 2, а именно знает саму игру, сам движок сервера и может вносить в движок свои изменения любой сложности.

Жду цены, а так же ваш уровень знания., посторение внутреннего рынка игры и т.д. (донат в простонароде), на выгодных условиях для пользователей, что бы это покупалось все.

Ну и жду ваших предложение по цене, срокам и т.д.

Так же интересует раскрутка данного проекта, интересует именно онлайн в игре.нужно знать саму игру!

оставляйте цены, сроки, аську.

так же выслушую ваши предложения к проекту.

Может что забыл, если что - предлагайте.