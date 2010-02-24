Проект Lineage 2

  1. Биржа фриланса
  2. Разработка игр
Закрыт3 заявки329 просмотров

Требуеться человек, которые работал с серверами Lineage 2, а именно знает саму игру, сам движок сервера и может вносить в движок свои изменения любой сложности.

Жду цены, а так же ваш уровень знания., посторение внутреннего рынка игры и т.д. (донат в простонароде), на выгодных условиях для пользователей, что бы это покупалось все.

Ну и жду ваших предложение по цене, срокам и т.д.

Так же интересует раскрутка данного проекта, интересует именно онлайн в игре.нужно знать саму игру!

оставляйте цены, сроки, аську.

так же выслушую ваши предложения к проекту.

Может что забыл, если что - предлагайте.

15 лет назад
antilopa
Арт 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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