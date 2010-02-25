Требуется разработка серии простых игр для социальной сети Требуется разработка игры целиком включая дизаин и все остальное Знание Action Script 3 Так как для ...
Создание игр для сайта
Создание игр для сайта. Суть - чтобы два пользователя могли играть друг с другом. Для начала надо две игры: морской бой и крестики - нолики. Более детальное ТЗ в личной переписке
Заявки фрилансеров
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