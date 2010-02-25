Создание игр для сайта

Рисовалка, типа Яндекс.краски, уже готовая, написанна в 3m actionscript. Вот тут флеш исходник: http://flashdrawer.googlecode.com/svn/trunk/old_version/public/ Во вкладке graffiti.swf. Кроме того что сейчас там есть, нужно ещё приделать стрелку (курсор, с помощью которого можно двигать ...