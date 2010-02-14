Создание игр для сайта. Суть - чтобы два пользователя могли играть друг с другом. Для начала надо две игры: морской бой и крестики - нолики. Более детальное ТЗ в личной переписке
Дизайн-концепция + верстка BBMMOG
[SZ-02 & SZ-03]
Дизайн-концепция, дизайн + верстка браузерного онлайнового экономического симулятора
(BBMMOG - Browser Based Massive (Massively) Multiplayer Online Game)
Задача:
- разработка концепции дизайна
- разработка дизайна
- верстка дизайна
Для браузерной онлайн игры - экономической стратегии/«градостроительного симулятора» (см. примеры аналогов (синонимы) (п.8) и антагонизмы (антонимы) (п.9)), и его последующая верстка.
Разработка должна включать в себя:
- разработку общей концепции дизайна*
- разработку дизайна главной страницы (уровень А0)
- разработку дизайна страницы уровня А1 (2/3 экрана) - 2 типа
- разработку дизайна страницы уровня А2 (2/3 экрана) - 4 типа
- разработку дизайна страницы уровня А3 (1/9 экрана) - 10 типов
- разработку дизайна страницы уровня А4 (2/9 экрана) - ~45-90 картинок
- разработку цветовых палитр для каждого уровня страниц, согласно времени года (зима/весна/лето/осень)
- указание применяемых технологий (JavaScript, Flash), описание используемых форматов изображений.
* - четкое описание элементов, их расположения и размеры в пикселях для каждого уровня страниц.
1. При выполнении задания предпочтение отдается фрилансерам, территориально находящимся в Киеве, либо в пределах Украины.
2. Оплата производится наличным расчетом (основная часть, порядка 90%) + безналичный банковский перевод (10%)**. Также возможен вариант предоплаты, но при условии заключения договора.
** - требуется для документального оформления для нас у СПД
3. Условия оплаты:
3.1 Предоплата (см. п.2 ) – 30%;
3.2 Согласование структуры, компонентов и сроков работ – 20%;
3.3 Окончание написания – 20%;
3.4 Окончательный расчет (утверждение готового дизайна, верстка и согласование процедуры по QA по верстке) – 20%.
4. При заключении договора учитывается форма оплаты (см п.3), и оговариваются штрафные санкции за невыполнение ПОЛНОГО ОБЪЕМА РАБОТ.
4.1 В договоре оговаривается процент премиальных начислений после запуска основного проекта (до 20% от суммы, выплаченной в ходе разработки частей подпроекта, если вы будете участвовать и в других проектах, то балансы плюсуются, а проценты начисляются на общую сумму).
5. Время написания – до 3 месяцев***
*** - сроки написания отдельных частей дизайна и верстки могут быть оговорены в индивидуальном порядке, а также их сдача и оплата.
6. Антиплагиат – 90-100%
7. Бюджет – до 500 у.е. (при подаче заявки без цены – заявка не рассматривается, можете указывать свою цену)
8. Аналоги (подобные проекты)
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9. Антагонизмы (не приемлемые формы реализации)
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Заявки фрилансеров
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